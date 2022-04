Złoty mocno traci, euro kosztuje ponad 4,7 zł

We wtorek po południu złoty mocno traci. Ok. godz. 16.45 euro kosztowało ponad 4,7 zł, co oznacza, że złoty osłabił się o ponad 1,4 proc. w ciągu dnia.

Autor: PAP

Data: 26-04-2022, 17:01

Złoty mocno traci, euro kosztuje ponad 4,7 zł /fot. PTWP

Spadek wartości złotego do dolara

Jeszcze więcej złoty stracił w stosunku do dolara. Amerykańska waluta ok. godz. 16.45 kosztowała prawie 4,42 zł. W ciągu dnia złoty stracił do dolara ponad 2 proc.

Także w stosunku do franka szwajcarskiego złoty mocno stracił. Szwajcarka waluta ok. godz. 16.45 kosztowała ponad 4,6 zł, co oznacza osłabienie złotego o blisko 2,1 proc.