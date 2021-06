Złoty może być słabszy na początku przyszłego tygodnia

Początek przyszłego tygodnia może przebiegać pod znakiem dalszego osłabienia złotego, a kurs eurozłotego powinien znajdować się w przedziale 4,54-4,57 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk rynków finansowych BNP Paribas Wojciech Stępień. Według analityka, rentowności polskich obligacji na dłuższym końcu krzywej powinny pozostawać stabilne.

18-06-2021

Kurs euro/złoty powinien znajdować się w przedziale 4,54-4,57 fot. pixabay.com/JerzyGorecki

"Od kilku dni złoty pozostaje słabszy, przecena złotego nabrała tempa po posiedzeniu Fed w środę wieczorem. Powodem było głównie umocnienie dolara, które szkodziło wycenie złotego. Myślę, że początek tygodnia będzie wciąż przebiegał pod znakiem osłabienia polskiej waluty. Uważam, że na eurodolarze jest szansa zejścia niedużo poniżej 1,18, obecnie jesteśmy bliżej 1,19, więc może zejść jeszcze trochę niżej, przez to może dojść także do osłabienia złotego do euro, niewykluczone, że zobaczymy poziomy z przedziału 4,54-4,57" - powiedział Wojciech Stępień.

"Jednocześnie nie uważam, żebyśmy mieli do czynienia z silną falą przeceny złotego. Czynnikiem, który tutaj pomaga jest to, że pomimo jastrzębiego komunikatu Fed nie widzimy globalnie stromienia krzywej rentowności. Oznacza to, że rynek nie wycenia dużo bardziej agresywnego cyklu podwyżek stóp procentowych w USA, a raczej wycenia ich wcześniejsze wprowadzenie. To jest czynnik ograniczający presję na aktywa rynków wschodzących" - dodał.

Dane makro polskiej gospodarki

W przyszłym tygodniu GUS przedstawi wachlarz danych z polskiej gospodarki. Zdaniem ekonomisty, przyszłotygodniowe publikacje nie powinny mieć dużego wpływu na kurs złotego.

"W kontekście złotego ciekawsze będą decyzje banków centralnych na Węgrzech (we wtorek) i w Czechach (w środę), gdzie prawdopodobnie zobaczymy podwyżki stóp procentowych. Będą to jednak raczej czynniki, pomagające w stabilizacji złotego" - wskazał.

W piątek po południu EUR/USD zniżkuje 0,4 proc. do 1,186 - najniżej od początku kwietnia. EUR/PLN spada o 0,1 proc. do 4,551, a USD/PLN zwyżkuje o 0,2 proc. do 3,837 i jest najwyżej od początku kwietnia.

RYNEK DŁUGU

"Brak stromienia się krzywych powoduje także, że rentowności w Polsce pozostają w miarę stabilne i myślę, że tu dużo się nie zmieni. W przypadku rentowności będziemy czekali na dane z amerykańskiego rynku pracy. To one ewentualnie będą stanowić impuls do ruchu na rynku długu. Na rynkach panuje duża niepewność, czy poprawa na amerykańskim rynku pracy postępuje w stopniu, który uzasadniałby wyższe stopy procentowe w przyszłości" - powiedział Wojciech Stępień.

Dane dotyczące wynagrodzeń na amerykańskim rynku pracy zostaną opublikowane 2 lipca.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po południu zniżkują o 1,6 pb do 1,494 proc., a niemieckich spadają o 1,2 pb do -0,2 proc.