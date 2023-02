Złoty pozostaje pod presją, choć chwilowo pomaga mu stabilny kurs EUR/USD oraz zamykanie długich pozycji na HUF/PLN - poinformował ekonomista ING BSK, Piotr Popławski. Na SPW ekspert oczekuje wyższych rentowności, szczególnie na długim końcu krzywej.

Złoty może dalej się osłabiać /fot. Shutterstock

Możliwe dalsze osłabienie się złotego

Rynek wydaje się nie przyjmować do wiadomości, iż wczorajsza opinia TSUE jest negatywna, jednak moim zdaniem tak niestety jest, a ryzyka są bardzo poważne - dla całości gospodarki oraz sektora finansowego. To ryzyko może przełożyć się na osłabienie złotego, które chwilowo hamuje stabilny kurs EUR/USD - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

W czwartek Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, Anthony Michael Collins, wydał opinię, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Rzecznik wskazał, że do sądów krajowych należy ustalenie, w oparciu o prawo krajowe, czy konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju roszczeń oraz jeżeli tak jest, rozstrzygnięcie o ich zasadności. Bank nie może natomiast dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Pozycje złotego do forinta

Zdaniem Popławskiego domykane są obecnie również pozycje na HUF/PLN, gdzie kupowano węgierską walutę i sprzedawano złotego.

"Na rynku pojawiły się rekomendacje, aby te pozycje zamykać (co może wzmacniać złotego - PAP)" - powiedział.

Dodał, że jest jednak spore ryzyko na wyższe poziomy na EUR/PLN, a pierwsze cele znajdują się na 4,80, a kolejne na 4,82.

"W krótkim terminie sporo będzie zależało od przyszłotygodniowych danych o PMI z Europy. Dane te będą kluczowe dla EUR/PLN i EUR/USD. Jeśli będą one mocniejsze, to być może zobaczymy jakieś odreagowanie, choć nie sądzę, aby to był mocny ruch" - powiedział.

Dane o PMI z głównych gospodarek europejskich oraz Strefy Euro zostaną opublikowane we wtorek, 21 lutego 2023 r.

O godzinie 16.01 kurs EUR/PLN rośnie o 0,11 proc. do 4,7736, a USD/PLN idzie w górę o 0,38 proc. do 4,4831.

W tym czasie na rynkach globalnych kurs EUR/USD zniżkuje o 0,24 proc. do 1,0649.

Rynek długu

"Na rynku krajowego długu oczekujemy wyższych rentowności. Na rynkach bazowych, np. w USA inflacja hamuje wolniej niż oczekują tego inwestorzy, koniunktura jest niezła, a w związku z tym scenariusz z obniżkami stóp w USA w br. wydaje się mniej prawdopodobny" - powiedział ekonomista ING BSK.

"Dodatkowo, po opinii TSUE pojawia się pytanie, czy polskie banki będą w stanie kupować dużo krajowych obligacji, w sytuacji kiedy +wisi nad nimi+ taki wielki problem. Poza tym luty i marzec, to miesiące z większą podażą na rynku pierwotnym. Wydaje się więc, że ogół czynników dla krajowego długu jest negatywny, a do tego dochodzi również kwestia niskiej płynności na rynku wtórnym" - dodał.

Ekspert ING BSK w takim otoczeniu oczekuje stromienia krajowej krzywej rentowności.

"Nie ma zatem punktu zaczepienia, aby rentowności krajowego długu miały spadać, szczególnie na długim końcu. Dla krótkiego końca ważne będą dane makro, po których zobaczymy czy zaczną się odbudowywać oczekiwania na obniżki stóp NBP. Oczekujemy zatem słabszego krajowego długu ze stromieniem krzywej rentowności" - powiedział Piotr Popławski.

W piątek na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 3,6 pb. do 3,878 proc., a niemieckich idą w dół o 2,1 pb. do 2,462 proc.