Złoty może lekko się umocnić; rentowności w trendzie spadkowym

W środę możliwe jest lekkie umocnienie złotego do poziomu 4,52 za euro, choć do końca tygodnia EUR/PLN może powrócić do 4,55 ze względu na oczekiwane słabe czwartkowe dane z amerykańskiego rynku pracy - oceniają ekonomiści. Rentowności krajowych SPW pozostają w trendzie spadkowym.