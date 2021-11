Złoty może się nieco umocnić

Jeżeli za deklaracją premiera będą stały działania rządu mające na celu umocnienie złotego, kurs EUR/PLN może w najbliższym czasie poruszać się w przedziale 4,65-4,70 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Jego zdaniem, przy rosnących oczekiwaniach na podwyżki stóp procentowych, rentowności SPW mogą nadal iść w górę.

Autor: PAP

Data: 22-11-2021, 17:53

Złoty może się nieco umocnić /fot. NBP

"Najnowszy newsem jest wypowiedź premiera, że zrobią wszystko, żeby walczyć z osłabieniem złotego. Rząd może nie tylko przeprowadzać interwencję, ale także zapewnić wymianę środków na rynku bez jej dokonywania. W końcówce roku, co miesiąc mają ok. 2 mld euro środków z UE, a dodatkowo dysponują środkami z poprzednich miesięcy gromadzonymi w BGK. To może dodatkowo podnosić oczekiwania, że grudniowa podwyżka stóp będzie solidna i zbliży nas do poziomu sąsiadów" - powiedział Piotr Popławski.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd będzie robił wszystko, aby złoty był nieco mocniejszy.

W pierwszej części dnia kurs EUR/PLN wyznaczył nowe 12-letnie maksimum, nieco powyżej poziomu 4,723, a USD/PLN wyznaczył roczne blisko 4,19. Po wypowiedzi premiera złoty wyraźnie się umocnił i wrócił w okolice poziomów odniesienia. Po południu EUR/PLN idzie w dół o 0,2 proc. do 4,69, a USD/PLN pozostaje na 4,165. EUR/USD idzie w dół o 0,4 proc. do 1,125.

"To powinno zatrzymać osłabienie złotego, o ile nie zobaczymy większego ruchu na eurodolarze. Póki co to jedynie deklaracja i nie widać, żeby realnie coś na rynku zostało zrobione, jednak Ministerstwo Finansów może coś z tym zrobić, jeżeli dostanie sygnał do działania. W zależności od tego ile środków rząd zdecyduje się na to przeznaczyć, EUR/PLN może w najbliższym czasie wahać się w okolicy 4,65-4,70" - ocenił.

Podsumował, że ten tydzień powinien być ciekawy i jednocześnie nerwowy, a kurs złotego będzie wypadkową dalszych decyzji rządu i notowań eurodolara.

Zwrócił także uwagę, że zapowiedź premiera może zdjąć kolejny czynnik ryzyka ze złotego.

"W takiej sytuacji ryzyko, że NBP zainterweniuje na rynku w celu osłabienia złotego znacznie spada, a takiej interwencji obawiała się część inwestorów zagranicznych" - powiedział.

Popławski wskazał na dobre krajowe dane, które w jego ocenie pozostają na dalszym planie.

Produkcja przemysłowa w październiku 2021 r. wzrosła o 7,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w październiku rdr o 5,2 proc., a mdm spadku o 0,6 proc.

"Z kolei nieco wspierać mogą dane o koniunkturze w Europie (seria PMI, wtorek). Choć pewnie niższe niż przed miesiącem odczyty mogą zaskoczyć pozytywnie, gdyż podobnie jak w naszych danych negatywny wpływ pandemii może jeszcze nie być tak silny, jak rynek się spodziewa" - powiedział.

RYNEK DŁUGU

Krajowe obligacje skarbowe odrobiły w poniedziałek większość piątkowej korekty i w przypadku 5 i 10-latek rentowności wróciły w okolice wieloletnich rekordów.

"Skoro rząd chce walczyć z przejawami słabości złotego, to może zdecyduje się także na interwencję na krajowym rynku długu i przerzuci część środków na rynek, żeby odkupić część papierów. Bez takiej decyzji pozostaje ryzyko, że rentowności będą jeszcze rosły ze względu na rosnące oczekiwania na podwyżki stóp. Długi koniec krzywej mógłby jeszcze wzrosnąć o ok. 5-10 pb." - powiedział Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zwyżkują o blisko 6 pb do 1,591 proc., a niemieckich idą w górę o 2 pb do -0,317 proc.