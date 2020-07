Złoty może się osłabić; rentowności pozostaną na niskich poziomach

"Wydaje się, że w najbliższych dniach kurs EUR/PLN albo będzie się stabilizował albo nastąpi próba odreagowania po wtorkowym umocnieniu, która skieruje kurs w stronę 4,48 lub lekko powyżej" - powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.

Ekonomista zwrócił uwagę, że w krótkim terminie, w przeciwieństwie do EUR/USD oraz EUR/CHF, które wyraźnie rosną, globalna poprawa nastrojów ma niewielkie przełożenie na złotego.

"Od wczoraj złoty umocnił się wobec euro, ale skala tego ruchu jest wyraźnie mniejsza niż na innych walutach. We wtorek Rada Polityki Pieniężnej nie zrobiła nic, żeby wesprzeć złotego, a raczej podkreśliła, że aktualne poziomy są relatywnie zbyt silne względem sytuacji gospodarczej i mogą być problemem dla szybszego powrotu do normalności" - powiedział.

Ocenił, że potencjał do umocnienia złotego jest ograniczany także przez dane makroekonomiczne wskazujące na wolniejszy od oczekiwanego wzrost gospodarki niemieckiej.

"Polski rynek reaguje na koniunkturę w strefie euro, a ta pozostaje umiarkowana. Retoryka EBC w ostatnim czasie wskazuje bardziej na ryzyka niż sygnały za ożywieniem gospodarczym w kształcie litery V" - dodał.

RYNEK DŁUGU

W trakcie środowych notowań na krajowym rynku długu rentowności obligacji skarbowych pozostały bez większych zmian.

"Mimo wzrostu popytu na ryzykowne aktywa, co powinno sugerować potencjał do wzrostu rentowności, dochodowości obligacji na rynkach bazowych, a także krajowych, notowane były z niewielką zmiennością na poziomach zbliżonych do wtorkowego zamknięcia" - powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej PKO BP Mirosław Budzicki.

W jego ocenie środowe publikacje danych makroekonomicznych, takie jak inflacja, a także aukcja BGK, nie miały wpływu na notowania.

"Wydaje się, że weszliśmy w tryb wakacyjny i w najbliższym czasie notowaniom powinna towarzyszyć niewielka zmienność i niższe obroty. Czwartkowe posiedzenie EBC może lekko wspierać rynek długu w krótkim terminie. Nie spodziewam się zmian w polityce pieniężnej banku, a łagodny ton retoryki zostanie utrzymany. Przez to rentowności w Europie, także w Polsce, nie powinny rosnąć i zostaną podtrzymane na obecnych bardzo niskich poziomach" - powiedział.