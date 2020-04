Złoty może się osłabić; rentowności SPW będą spadać

"Na kursie EUR/PLN w dalszym ciągu nie mamy przełomu i pozostaje on w przedziale 4,50-4,60. Co ciekawe, kolejne fale, w ramach których kurs próbuje zbliżyć się do 4,50, są coraz krótsze, a przedział wahań zawęża się. W mojej ocenie jest to sugestia, że w najbliższym czasie złoty może się osłabić. Możliwe, że czeka nas jeszcze jedna fala awersji do ryzyka po uspokojeniu z ostatnich tygodni. Na złotego niekorzystnie może działać okoliczność, że w krótkim czasie stopy procentowe w kraju znalazły się na najniższym poziomie w regionie" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Banku, Marcin Sulewski.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym rynku obligacji rentowności są w dość silnym trendzie spadkowym i notowane są kolejne rekordowe minima. Ciężko liczyć na to, że w najbliższym czasie zaczną się trwałe wzrosty. Luźna polityka monetarna oraz przeprowadzane skupy coraz większych kwot, widocznie działają na rynek. Korzystnie wpływają również notowania za granicą - rentowności bundów są w okolicach lokalnych minimów. W najbliższym czasie trend spadków rentowności powinien się utrzymać, choć nie można wykluczyć przejściowych korekt w górę" - powiedział Sulewski.

Narodowy Bank Polski odkupił na czwartkowym przetargu 6 serii obligacji za 30,65 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg.

"Wydaje się, że rynek powoli zaczyna przyzwyczajać się do programu skupu aktywów oraz do tego, że będzie on skutecznie ograniczał potencjał do gwałtownej wyprzedaży obligacji. Po czwartkowym rekordowym skupie nie widać było wyraźnej reakcji rynku, a rentowności są tylko nieznacznie poniżej środowego zamknięcia" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,608 proc. (-3,3 pb), a niemieckich -0,458 proc. (+0,7 pb). (PAP Biznes)