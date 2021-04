Złoty może się umacniać, ale potencjał ma ograniczony

"Śladem tego, co dzieje się na eurodolarze, na koniec tygodnia sytuacja na rynku złotego jest dość stabilna i nie widać większych ruchów kursów. Spodziewam się, że EUR/PLN może rozpocząć nowy tydzień nieco poniżej 4,55 i być może zniżkować w kierunku 4,53. Pole do umocnienia złotego jest jednak ograniczone, a im bliżej końca miesiąca tym uwagę inwestorów coraz bardziej przyciągać będzie posiedzenie SN w sprawie kredytów frankowych" - powiedział Konrad Białas.

"Okolice 4,53/EUR mogą być wykorzystywane do ponownego otwierania spekulacyjnych pozycji, liczących na orzeczenie niekorzystne dla złotego" - dodał.

Orzeczenie Sądu Najwyższego zostało przełożone na 11 maja z 13 kwietnia, a wyrok TSUE ma zostać ogłoszony 29 kwietnia.

W piątek EUR/PLN poruszał się blisko poziomu odniesienia i po południu tracił ok. 0,1 proc. do 4,545. USD/PLN zniżkował o 0,26 proc. w kierunku 3,79, a EUR/USD szedł w górę o 0,1 proc. do 1,198.

RYNEK DŁUGU

Na koniec tygodnia rentowności krajowych SPW zwyżkowały po około 2 pb. na środku i długim końcu krzywej.

"Po tym, jak w czwartek rentowności krajowych SPW spadały w ślad za rynkami bazowymi, w piątek widzimy lekkie odreagowanie. W odbiciu pomagał odczyt inflacji bazowej za marzec - inwestorzy czekali na potwierdzenie wyższego odczytu. Nie sądzę jednak, żeby te oczekiwania miały przełożyć się na coś większego, zwłaszcza, że za wyższą inflacją nie pójdzie retoryka NBP" - powiedział Konrad Białas.

NBP podał, że inflacja bazowa w marcu wyniosła 3,9 proc. wobec 3,7 proc. w lutym.

"Rynki bazowe mogą jeszcze korygować w górę ostatnie spadki rentowności, przez co w najbliższym czasie dochodowość 10-latek prawdopodobnie jeszcze lekko wzrośnie. Później spodziewam się stabilizacji nieco powyżej poziomu 1,50 proc." - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 5,3 pb do 1,583 proc., a niemieckich idą w górę 2,2 pb do -0,270 proc.