W krótkim terminie złoty może umacniać się, osiągnięcie poziomu 4,60/EUR wydaje się prawdopodobne - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Na krajowym rynku długu można oczekiwać wzrostów rentowności na całej długości krzywej dochodowości.

Autor: PAP

Data: 19-04-2022, 16:39

Złoty może się umacniać i dojść do 4,60 za euro /fot. Shutterstock

"Kluczowe znaczenie dla walut ma to, co dzieje się na Wschodzie. Mamy doniesienia, że zaczęła się rosyjska ofensywa na Donbas. Póki jest to klasyczna wojna, bez broni chemicznej itp., to wydaje się, że rynek już się do tego zaadoptował, traktuje to jako lokalną wojnę. Ten element niejako zniknął, chyba, że sytuacja się pogorszy" - powiedział Popławski.

Dobre wyniki złotego

"Zostają nam zatem elementy lokalne, czyli podwyżki stóp procentowych i to, że złoty dobrze sobie radził przed i po Świętach Wielkanocnych, mimo mocniejszego dolara. Wydaje się, że możemy zatrzymać się na 4,60, głębiej pewnie nie, ale 4,60 wydaje się prawdopodobne" - dodał.

We wtorek około godziny 15.20 EUR/PLN rośnie o 0,5 proc. do 4,6456, a USD/PLN zwyżkuje o 0,42 proc. do 4,3067.

W tym czasie na rynkach globalnych euro się umacnia - EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,0789.

Rynek długu

"Na rynku długu cały czas obawiam się, że będzie jeszcze słabiej. W okolicy Świąt mieliśmy dużą korektę na rynku, spore umocnienie, ale prawda jest taka, że oczekiwania na podwyżki stóp procentowych są znaczne, potrzeby pożyczkowe rządu na ten i na przyszły rok są dość nieznane, biorąc pod uwagę, że nie wiadomo co z Polskim Ładem" - powiedział PAP Biznes Popławski.

"Mamy i wyższe swapy, raczej w perspektywie tygodnia i dłużej, i potencjalnie asset swapy mogą być trochę szersze w obawie przed tym, jakie będą podaże. Rentowności mogą iść w górę. W tym tygodniu raczej zakładałbym, że będzie się to działo raczej równolegle na całej krzywej dochodowości. Niemniej, biorąc pod uwagę to, jak widzimy oczekiwania na podwyżki stóp procentowych NBP i perspektywę tego, że w przyszłym roku raczej nie będzie obniżek, to raczej w dłuższym okresie widziałbym więcej miejsca na krótkim końcu" - dodał.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w czwartek na przetargu sprzedaży obligacji zaoferuje obligacje serii OK0724, PS1024, PS0527, WZ1127, WZ1131 i DS0432 o łącznej wartości 3-7 mld zł. W miesięcznym planie podaży resort finansów podawał, że na przetargu zaoferuje papiery za 3-8 mld zł.

We wtorek po południu na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 5 pb do 2,91 proc., a niemieckich zwyżkują o 10 pb 0,94 proc.