Złoty może się umocnić

W przyszłym tygodniu złoty może się umacniać, a EUR/PLN może testować poziom 4,50 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes strateg banku PKO BP Mirosław Budzicki. Spodziewa się, że rentowności krajowych SPW mogą w tym czasie pójść w dół.

Autor: PAP

Data: 25-06-2021, 17:39

"W czerwcu notowania walut w regionie zachowują się podobnie. Widać, że mają na nie wpływ podobne czynniki. W pierwszej części miesiąca widać było negatywne przełożenie komunikatu Fed, wydaje się jednak że ten czynnik został wyceniony i później rynek to odreagowywał. Fed ma długą drogę do momentu, kiedy będzie mógł normalizować politykę monetarną. Rynek to dostrzega, oczekiwania spadają, a dolar się osłabia" - powiedział Mirosław Budzicki.

"W najbliższym czasie ten trend może być kontynuowany. Ponadto w regionie pojawił się czynnik wspierający lokalne waluty - jest to zmiana polityki banków centralnych Węgier i Czech. Obie instytucje zasygnalizowały prawdopodobną kontynuację podwyżek stóp w przyszłych miesiącach. To przeniosło się także na nas. Inwestorzy liczą, że NBP może zmienić swoją retorykę i zdecydować się na podobny krok" - dodał.

Ekonomista spodziewa się, że w przyszłym tygodniu kurs EUR/PLN, wspierany z jednej strony czynnikami lokalnymi a z drugiej słabszym dolarem, może testować poziom 4,50. Zejście poniżej tego poziomu może jednak być utrudnione.

"Trzeba pamiętać o tym, że NBP sygnalizował możliwość osłabiania naszej waluty przez interwencje. Ten czynnik może hamować dalszą aprecjację złotego" - dodał.

Budzicki zwrócił uwagę, że w przyszłym tygodniu istotne dla notowań walut, a także obligacji, mogą być środowe dane o inflacji w kraju i gospodarkach europejskich.

"Na rynku lokalnym uwagę inwestorów przykuje przede wszystkim wstępny odczyt inflacji za czerwiec. Spodziewam się, że odczyty będą zbliżone lub nawet niższe od majowych, co będzie oznaczało przerwanie trendu wzrostowego wskaźnika" - powiedział.

Dodał, że w inwestorzy będą czekać także na publikację harmonogramu aukcji Ministerstwa Finansów na lipiec i kolejny kwartał, czwartkową serię odczytów PMI oraz piątkowe dane z rynku pracy w USA.

W piątek po południu EUR/PLN zniżkuje o 0,1 proc. w kierunku 4,51, a USD/PLN traci 0,4 proc. do 3,77. W tym czasie EUR/USD rośnie o 0,3 proc. i jest blisko poziomu 1,20.

RYNEK DŁUGU

Na koniec tygodnia rentowności krajowych SPW zwyżkowały po ok. 3 pb na środku i długim końcu krzywej.

"Ceny krajowych obligacji wspierane będą istotnymi czynnikami w postaci publikacji danych o inflacji i harmonogramem aukcji. Prawdopodobnie inflacja spadnie, co wzmocni oczekiwania rynkowe, że majowy odczyt był tegorocznym szczytem. To z kolei wesprze RPP, które chłodzi oczekiwania na podwyżki stóp mówiąc, że jest jeszcze za wcześnie na normalizację polityki" - powiedział Mirosław Budzicki.

"Póki co, rynek w to nie wierzy, obserwujemy rosnące krzywe rentowności, ale taki odczyt może spowodować korektę i spadek rentowności. Zwłaszcza, że będziemy zbliżać się do lipcowego posiedzenia Rady" - dodał.

Budzicki spodziewa się, że na lipiec Ministerstwo Finansów zaplanuje jedną regularną aukcję i jedną aukcję zamiany.

"Harmonogram będzie wspierał wyceny, bo z jednej pokaże niższą podaż w całym kwartale, a z drugiej pokaże silne przekierowanie na przetargi zamiany. Do tego NBP prawdopodobnie zadeklaruje w przyszłym tygodniu organizację aukcji odkupu w lipcu. W efekcie rentowności papierów 2-letnich mogą zniżkować w kierunku 0,3 proc., a 10-letnich do 1,75 proc." - powiedział.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po południu rosną o 2 pb do 1,505 proc., a niemieckich zwyżkują o blisko 3 pb do -0,158 proc.