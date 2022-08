Złoty nadal osłabia się; na długu dalsze wzrosty rentowności

Autor: PAP

Data: 23-08-2022, 16:39

Pomimo uspokojenia nastrojów na rynkach globalnych, złoty we wtorek nadal osłabia się, a USD/PLN zbliża się do lipcowych szczytów - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień. Dodał, że na krajowym długu rentowności rosną, podobnie jak na rynkach bazowych, a inwestorzy grają pod dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej.

Złoty nadal osłabia się; na długu dalsze wzrosty rentowności /fot. Shutterstock

Presja na osłabienie złotego

Wtorek przynosi kontynuację presji na osłabienie złotego. Martwić może słabość PLN względem euro, gdyż na rynku globalnym mamy pewne uspokojenie nastrojów po poniedziałkowej panice, a w takim otoczeniu EUR/PLN powinien być stabilny. Niestety tej stabilizacji nie widać, a EUR/PLN rośnie z okolic 4,76 do 4,78" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

Zdaniem ekonomisty XTB, złoty odstawał już od rynku w czasie wakacyjnej, globalnej poprawy nastrojów.

W czasie wakacji, po zdecydowanej poprawie nastrojów globalnych, u których podstaw stały oczekiwania na luźniejszą politykę pieniężną, złoty się umacniał, jednak skala tego ruchu nie była znacząca. Obecnie, kiedy nastroje na rynkach ponownie się pogorszyły, PLN bardzo mocno traci. Na ten moment nie wygląda to dobrze - dodał ekonomista XTB.

Jak powiedział ekspert nie widać czynników, które zmieniłyby negatywne nastroje w Europie.

"Na USD/PLN jesteśmy już blisko lipcowych maksimów, a w otoczeniu rynku nie bardzo rysuje się zmiana perspektyw dla Europy. Chodzi głównie o ceny gazu i ceny prądu. Na ten moment nie widać czynników, które w najbliższej przyszłości mogłyby tą sytuację poprawić" - powiedział Kwiecień.

"Na złotego negatywnie działają też czynniki krajowe, jak ekspansywna polityka fiskalna, sygnały końca cyklu podwyżek stóp oraz kolejne nieporozumienia z Brukselą. To wszystko powoduje, że w tym niekorzystnym globalnym otoczeniu PLN radzi sobie słabo" - podsumował ekonomista XTB.

O godzinie 15.51 kurs EUR/PLN rośnie o 0,35 proc. do 4,7785, a USD/PLN idzie w dół o 0,1 proc. do 4,7863.

Na rynkach bazowych dolar osłabia się, a para EUR/USD zwyżkuje o 0,43 proc. do 0,9986.

Rynek długu

"Na rynku globalnego długu, rośnie presja na wzrost rentowności, a w Polsce jest to szczególnie mocno widoczne. Na krajowych 10-cio latkach kilka tygodni temu mieliśmy już poziomy rentowności niewiele wyższe od 5 proc., a obecnie jesteśmy już 1 pkt procentowy wyżej" - powiedział ekonomista XTB.

Zdaniem Kwietnia, rynek gra pod scenariusz dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez banki centralne.

"Pomimo prawdopodobnej groźby recesji, jeśli nie poprawi się sytuacja na rynku energii, banki centralne będą musiały kontynuować jastrzębią politykę, żeby nie doprowadzić do dalszego wzrostu inflacji. W takim otoczeniu rentowności długu rosną" - dodał Kwiecień.

We wtorek po południu rentowności krajowego długu kontynuują wzrosty w zakresie od 14 do 16 pb. w cały spektrum krzywej w stosunku do poziomów z godzin porannych.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 0,1 pb do 3,028 proc., a niemieckich idą w górę o 5,3 pb do 1,346 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.54 9.15 15.57 EUR/PLN 4,7788 4,7603 4,776 USD/PLN 4,7872 4,8019 4,7896 CHF/PLN 4,9634 4,9787 4,9876 EUR/USD 0,9982 0,9913 0,9972 OK0724 7,093 6,937 6,956 DS0727 6,60 6,45 6,45 DS0432 6,27 6,11 6,11

(PAP Biznes)

mt/ osz/