Złoty najsłabszy od lipca, traci m.in. przez słabsze dane makro, koronawirusa i politykę

Złoty przebił we wtorek kurs 4,50 za euro. To najsłabsze notowania od połowy lipca. Analitycy bankowi wskazują, że główne przyczyny osłabnięcia polskiej waluty to słabsze sierpniowe dane makro, oraz ryzyka związane z epidemią i kryzysem politycznym.