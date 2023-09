We wtorek po godzinie 7.15 polska waluta straciła na wartości wobec głównych walut. Za euro płacono 4,63 zł, za dolara amerykańskiego - 4,32 zł, a za franka szwajcarskiego - 4,84 zł.

W poniedziałek po godz. 17 euro kosztowało ok. 4,65 zł, dolar - 4,33 zł, a frank szwajcarski - 4,85 zł.