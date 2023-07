W poniedziałek ok. godz. 7.00 polska waluta straciła na wartości wobec euro i dolara amerykańskiego, a zyskała względem franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,46 zł, dolar 4,01 zł, a frank szwajcarski blisko 4,63 zł.

W poniedziałek ok. godz. 7.00 złoty osłabił się względem kursu otwarcia o 0,02 proc. do euro, do 4,46 zł i 0,16 proc. wobec dolara amerykańskiego, do 4,01 zł. Złoty zyskał za to 0,04 proc. względem franka szwajcarskiego, do blisko 4,63 zł.

W piątek ok. godz. 17.05 euro kosztowało 4,46 zł, dolar 4,01 zł, a frank szwajcarski 4,63 zł.