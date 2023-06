W czwartek rano polska waluta straciła na wartości względem euro i dolara amerykańskiego, a zyskała wobec franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,45 zł, dolar blisko 4,12 zł, a frank szwajcarski 4,55 zł.

W czwartek rano złoty osłabił się względem kursu otwarcia o 0,01 proc. do euro, do 4,45 zł i o 0,29 proc. względem dolara amerykańskiego, który kosztował prawie 4,12 zł. Zyskał za to 0,13 proc. wobec franka szwajcarskiego, którego wyceniano na 4,55 zł.

W środę ok. godz. 17.25 euro kosztowało prawie 4,45 zł, dolar blisko 4,10 zł, a frank szwajcarski niemal 4,57 zł.

ra/ amac/