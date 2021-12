Złoty pozostanie mocny

Spodziewana środowa podwyżka stóp procentowych NBP jest argumentem za tym, żeby złoty pozostał na mocniejszych poziomach wobec euro, choć piątkowe dane o inflacji z USA mogą zadziałać na osłabienie PLN - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk FX BM mBanku Rafał Sadoch. Zarządzająca z PFR TFI Izabela Sajdak wskazała, że w obliczu środowego RPP rentowności SPW mogą rosnąć.

Autor: PAP

Data: 06-12-2021, 18:12

"Złoty ma za sobą bardzo udany tydzień i nowy rozpoczyna w okolicach 4,60/EUR. Pytanie czy ta świetna passa z ubiegłego tygodnia będzie kontynuowana, czy może czeka nas odreagowanie. Argumentem za dalszą aprecjacją może być zbliżające się wielkimi krokami posiedzenie RPP. Jeśli cykl podwyżek stóp procentowych będzie kontynuowany, będzie to sprzyjało złotemu i dalszemu spadkowi kursu poniżej 4,60/EUR" - powiedział Rafał Sadoch.

W środę 8 grudnia odbędzie się jednodniowe decyzyjne posiedzenie RPP. W październiku i listopadzie RPP podwyższyła główną stopę procentową łącznie o 115 pb. do 1,25 proc., w krokach po 40 i 75 pb. Tym razem rynek oczekuje podwyżki o 50 pb.

"Pamiętajmy jednak, że w szerszej perspektywie o zachowaniu złotego w dużej mierze decyduje dolar. Ostatnio kurs EUR/USD był stabilny, ale na piątek zaplanowano publikację danych o inflacji w USA (godz. 14.30). Rynek spodziewa się odczytu najwyższego od dziesięcioleci, prawie 7 proc. Jeżeli taka liczba się pojawi, wzrosną oczekiwania na podwyżki stóp przez Fed" - zauważył Sadoch.

"W efekcie kapitał może odpływać z walut rynków wchodzących w stronę dolara. Koniec tygodnia będzie zatem stał pod znakiem zapytania" - dodał.

Złoty na początku poniedziałkowej sesji kontynuował swoje umocnienie i dotarł w okolice 4,585/EUR i 4,055/USD, jednak w dalszej części dnia wrócił w okolice odniesienia. Po południu EUR/PLN idzie o 0,1 proc. w dół do 4,595, a USD/PLN rośnie o 0,1 proc. do 4,07. W tym czasie EUR/USD zniżkuje o 0,2 proc. i jest na poziomie 1,129.

RYNEK DŁUGU

Jak zauważyła zarządzająca funduszami w PFR TFI Izabela Sajdak polskie obligacje umacniają się w poniedziałek wzdłuż całej krzywej, a rentowności zwyżkują o ok. 5-7 pb.

"W tym tygodniu inwestorzy czekają na posiedzenie RPP, która prawdopodobnie po raz trzeci podniesie stopy procentowe. Jednak oczekiwania rynkowe wyceniane w kontraktach FRA oraz analityków, co do skali ruchu są dość zróżnicowane. Rynek spodziewa się, że to będzie podwyżka od 50 do nawet 125 pb. Nie mniej jednak wzrost stóp procentowych powinien przyczynić się do wzrostu rentowności krajowych obligacji. Skala ruchu zależy od decyzji RPP" - wskazała Izabela Sajdak.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o ok. 4 pb do 1,380 proc., a niemieckich idą w dół o 1 pb do -0,389 proc.