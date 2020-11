Złoty pozostanie stabilny; rentowności 10-latek mogą zwyżkować

"Kurs eurozłotego od drugiego tygodnia listopada waha się w przedziale 4,46-4,50. Na stabilizację kursu EUR/PLN wpływają dwa czynniki. Po pierwsze, dużo pozytywnych informacji o szczepionkach, które trafiły na rynek w listopadzie, zostało już przez rynek wycenionych. Po drugie, czynniki ryzyka, m.in. ewentualne skutki braku porozumienia dotyczącego budżetu UE na kolejne lata, trochę się oddaliły. Co prawda w tym tygodniu nie było jeszcze porozumienia w sprawie unijnego budżetu, ale jest jeszcze czas na jego wypracowanie" - powiedział Marcin Sulewski.

Ekonomista uważa, że w przyszłym tygodniu kurs EUR/PLN nadal będzie stabilny.

"Zakładam, że najbliższy tydzień nie przyniesie przełomowych informacji. Spodziewam się, że EUR/PLN nadal będzie się poruszał w przedziale 4,46-4,50" - wskazał.

Dodał, że w następnym tygodniu inwestorzy będą oczekiwali przede wszystkim na wstępne odczyty indeksów PMI dla przemysłu oraz usług w Europie.

W piątek kurs EUR/PLN wynosi 4,4634 i jest prawie 2 grosze niżej niż w czwartkowe popołudnie.

RYNEK DŁUGU

"W przypadku rynku długu, po tym jak obserwowaliśmy dynamiczne reakcje na informacje o szczepionkach, dość szybko nastąpiło odbudowanie się obligacji na rynkach bazowych i rentowności ponownie cofnęły się do niższych poziomów" - powiedział Marcin Sulewski.

"Jeżeli ostrożny optymizm inwestorów będzie się nadal utrzymywał, to widzę potencjał do wzrostu rentowności krajowych SPW. Polskie 10-latki mogą dojść w przyszłym tygodniu nawet do poziomu 1,24-1,25 proc." - ocenił.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,837 proc. (-1,8 pb), a niemieckich -0,581 proc. (-1 pb).