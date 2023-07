Biznes i technologie

Złoty rano osłabił się wobec euro, a wzmocnił wobec franka i dolara

Autor: PAP

Data: 12-07-2023, 07:42

W środę po godz. 7.20 złoty osłabił się wobec euro o 0,02 proc. do prawie 4,44 zł. Kurs polskiej waluty wzmocnił się w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,02 proc. Frank kosztował, więc 4,58 zł. W górę poszły też notowania złotego w stosunku do dolara o 0,15 proc., za którego płacono 4,02 zł.