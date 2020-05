Złoty stabilny, a rentowności SPW mogą jeszcze wrosnąć

"Złoty umacnia się wobec euro trzecią sesję z rzędu. W czwartek kurs chwilowo znalazł się poniżej 4,52, co oznacza, że znajduje się blisko dolnego ograniczenia konsolidacji. Złotego głównie wspiera odbicie EUR/USD, które miało miejsce w ostatnich dniach. Nastroje na giełdach były zmienne, natomiast EUR/USD dosyć szybko wzrósł. Z krajowych czynników złotego wspiera np. wypowiedź członka RPP, Jerzego Kropiwnickiego, że nie trzeba zwlekać z powrotem stóp procentowych do poziomów sprzed obniżek" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Banku, Marcin Sulewski.

"O tym co dalej będzie się działo ze złotym zadecyduje eurodolar i to, czy wybije się z konsolidacji między 1,08 a 1,1. Spodziewam się jednak, że zarówno EUR/USD, jak i EUR/PLN do końca tygodnia pozostaną w swoich stałych przedziałach wahań, a pierwsza para walutowa nie wybije się ponad 1,1 a druga nie zejdzie trwale poniżej 4,52" - dodał.

Sulewski zwrócił uwagę na opublikowane w czwartek wstępne majowe PMI dla usług i przemysłu.

"Wstępne PMI nie były ani jednoznacznie złe, ani jednoznacznie dobre. Było natomiast widać wyraźne odbicie wobec kwietnia, a większość odczytów lekko przewyższała oczekiwania rynkowe. Inwestorzy w tej chwili wyceniają odbicie gospodarki w kształcie litery V, a dzisiejsze dane nie negują tego scenariusza. Przez to jednak, że takie odbicie jest oczekiwane, reakcja rynku była niewielka" - ocenił.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w V 39,5 pkt. wobec 33,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 38,0 pkt. W usługach wyniósł 28,7 pkt. wobec oczekiwanych 25 pkt. Indeks PMI w przemyśle Francji wyniósł 40,3 pkt. wobec 36 pkt. konsensusu. W sektorze usług wyniósł 29,4 pkt. wobec 28 pkt. konsensusu. W Niemczech w przemyśle wyniósł 36,8 pkt. wobec 39,4 pkt. konsensusu, a w usługach wyniósł 31,4 pkt. wobec oczekiwanych 26 proc.

Sulewski zauważył, że pomimo trwającego od połowy marca odbicia na giełdach i powrotu jednomiesięcznej zmienności EUR/PLN do poziomów sprzed kryzysu, kurs krajowej waluty względem euro, podobnie jak pozostałych walut EM, pozostaje na podwyższonym poziomie.