Biznes i technologie

Złoty stracił wobec głównych walut

Autor: PAP

Data: 06-02-2023, 18:32

W poniedziałek ok. 17.45 polska waluta straciła na wartości wobec głównych walut. Euro kosztowało 4,74 zł, czyli 0,76 proc. więcej, dolar zdrożał o 1,39 proc., do 4,42 zł, a frank szwajcarski wyceniano na 4,77 zł, to o 1,21 proc. więcej.

Złoty stracił wobec głównych walut /fot. Shutterstock