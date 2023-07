Biznes i technologie

Złoty umocnił się wobec euro, a osłabił do dolara i franka

Autor: PAP

Data: 13-07-2023, 07:12

W czwartek po godz. 7 polska waluta zyskała na wartości w stosunku do euro o 0,09 proc., za które trzeba było zapłacić ponad 4,43 zł. Złoty osłabił się zaś wobec dolara o 0,08 proc., do 3,98 zł, oraz franka szwajcarskiego o 0,05 proc., do 4,6 zł.