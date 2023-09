W poniedziałek ok. godz. 8.05 polska waluta zyskała na wartości wobec euro i dolara amerykańskiego, a straciła względem franka szwajcarskiego. Euro kosztowało prawie 4,47 zł, dolar 4,14 zł, a frank szwajcarski 4,68 zł.

W poniedziałek ok. godz. 8.05 złoty umocnił się względem kursu otwarcia o 0,03 proc. do euro, które kosztowało prawie 4,47 zł, i o 0,02 do dolara amerykańskiego, do 4,14 zł. Polska waluta straciła natomiast 0,05 proc. wobec franka szwajcarskiego, który kosztował 4,68 zł.

W piątek ok. godz. 17.15 euro kosztowało 4,46 zł, frank szwajcarski 4,67 zł, a dolar 4,13 zł.