W środę ok. godz. 17.25 polska waluta zyskiwała względem euro i franka szwajcarskiego, a traciła wobec dolara. Euro kosztowało 4,44 zł, frank blisko 4,62 zł, a dolar prawie 3,97 zł.

W środę ok. godz. 17.25 złoty był mocniejszy do euro o 0,13 proc., wycenianego na 4,44 zł, i o 0,09 proc. wobec franka szwajcarskiego, który kosztował blisko 4,62 zł. Polska waluta osłabiła się natomiast o 0,18 proc. względem dolara amerykańskiego, do prawie 3,97 zł.

W środę rano euro kosztowało 4,44 zł, frank szwajcarski 4,61 zł, a dolar 3,96 zł.