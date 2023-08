We wtorek po godz. 7:15 polska waluta zyskiwała na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, a także dolara amerykańskiego. Euro kosztowało ponad 4,47 zł, dolar ponad 4,10 zł, a frank szwajcarski ponad - 4,67 zł.

We wtorek rano złoty umocnił się wobec euro o 0,01 proc., które wyceniano na 4,47 zł. Notowania polskiej waluty wzrosły też wobec dolara o 0,09 proc. Dolar był wyceniany na 4,10 zł. Osłabiły się notowania franka szwajcarskiego o 0,10 proc., za którego płacono 4,67 zł.

W poniedziałek, ok. godz. 17.30, złoty osłabiał się wobec: euro o 0,32 proc., do 4,47 zł; franka szwajcarskiego o 0,37 proc., do 4,67 zł i dolara amerykańskiego o 0,40 proc. do 4,11 zł.