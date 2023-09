Biznes i technologie

Złoty umocnił się wobec euro; stracił do dolara i franka

Autor: PAP

Data: 19-09-2023, 07:09

We wtorek ok. godz. 7 polska waluta zyskała na wartości wobec euro, a straciła względem dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało prawie 4,64 zł, dolar ponad 4,34 zł, a frank szwajcarski ok. 4,84 zł.