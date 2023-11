W piątek ok. godz. 7.00 złoty umocnił się wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,44 zł, dolar 4,18 zł, a frank blisko 4,62 zł.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

W piątek ok. godz. 7.00 złoty umocnił się wobec: euro o 0,05 proc., do 4,44 zł; dolara amerykańskiego o 0,04 proc., do 4,18 zł oraz franka szwajcarskiego o 0,01 proc., wycenianego na blisko 4,62 zł.

W czwartek ok. godz. 17 euro kosztowało 4,45 zł, dolar 4,19 zł, a frank szwajcarski niespełna 4,63 zł.