W poniedziełek ok. godz. 17.00 złoty umocnił się wobec euro o 0,15 proc., do 4,46 zł; o 1,83 proc. względem dolara amerykańskiego, wycenianego na blisko 4,23 zł oraz o 0,45 proc. wobec franka szwajcarskiego, do 4,69 zł.

W poniedziałek ok. godz. 7.00 euro kosztowało 4,47 zł, dolar 4,25 zł, a frank 4,71 zł.