Biznes i technologie

Złoty w czwartek rano stracił na wartości wobec głównych walut

Autor: PAP

Data: 02-11-2023, 07:22

W czwartek rano polska waluta straciła na wartości wobec euro 0,17 proc., do 4,46 zł., dolar zaś zdrożał o 0,23 proc., do 4,21 zł, a o 0,10 proc. frank szwajcarski, do 4,65 zł.

fot.: Roman Babakin/Adobe Stock/PTWP