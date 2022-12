Biznes i technologie

Złoty w czwartek silniejszy do dolara, stabilny do euro

Autor: PAP

Data: 08-12-2022, 17:25

Złoty w czwartek umocnił się do dolara, ale w stosunku do euro pozostawał stabilny. Wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała niespełna 4,69 zł.

Złoty w czwartek silniejszy do dolara, stabilny do euro /fot. Shutterstock