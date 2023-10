Biznes i technologie

Złoty w czwartek wieczorem słabszy do euro, silniejszy do dolara

Autor: PAP

Data: 05-10-2023, 18:09

Złoty w czwartek wieczorem stracił niespełna 0,15 proc. do euro, które kosztowało 4,6 zł, umocnił się za to do dolara.