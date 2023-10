Złoty w piątek rano wzmocnił się do euro, a osłabił wobec dolara. Ok. godz. 7.10 euro kosztowało 4,45 zł, dolar 4,2 zł, natomiast frank szwajcarski – 4,71 zł.

Złoty w piątek rano wzmocnił się do euro o 0,05 proc. i wspólna waluta ok. godz. 7.10 kosztowała 4,45 zł. Złoty stracił za to niespełna 0,1 proc. do dolara, który ok. godz. 7.10 kosztował 4,2 zł. Potaniał także frank szwajcarski - o przeszło 0,1 proc., do 4,71 zł.

W czwartek po południu euro kosztowało 4,46 zł, dolar 4,22 zł, a frank szwajcarski 4,7 zł.