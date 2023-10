Biznes i technologie

Złoty w piątek po południu mocniejszy do euro, a słabszy wobec franka

Autor: PAP

Data: 13-10-2023, 17:39

Złoty w piątek ok. godz. 17.30 umocnił się do euro, pozostawał stabilny do dolara i osłabił się wobec franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,52 zł, dolar 4,30 zł, a frank 4,76 zł.