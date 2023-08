W piątek ok. godz. 17.30 polska waluta traci do głównych walut. Za euro trzeba płacić 4,44 zł, za dolara 4,02 zł, a franka szwajcarskiego 4,61 zł.

W piątek po południu złoty stracił do euro 0,60 proc., do dolara 1,2 proc., a do franka 1,10 proc.

W piątek rano euro było warte 4,45 zł, dolar 4,06 zł, a frank blisko 4,65 zł.