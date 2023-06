Biznes i technologie

Złoty w piątek po południu umocnił się; najbardziej do franka

Autor: PAP

Data: 09-06-2023, 16:47

W piątek po południu polska waluta umacniała się do głównych walut. Złoty zyskał do euro, dolara i najwięcej do franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,44 zł, dolar 4,12 zł, a frank 4,57 zł.