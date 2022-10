Biznes i technologie

Złoty w piątek rano osłabia się wobec euro

Autor: pap

Data: 21-10-2022, 08:33

Złoty w piątek rano traci do głównych walut. Wobec euro osłabia się o 0,17 proc., do dolara o 0,15 proc., a do franka szwajcarskiego o 0,06 proc.

W piątek rano złoty traci do głównych walut, fot. shutterstock