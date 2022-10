Złoty w piątek stracił na wartości

Autor: PAP

Data: 14-10-2022, 17:19

Złoty w piątek stracił na wartości w stosunku do euro i do dolara. Kurs euro ok. godz. 17 wyniósł niespełna 4,81 zł.

