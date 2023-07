Polska waluta w piątek około godziny 17.10 umocniła się wobec euro, dolara i szwajcarskiego franka. Najwięcej, bo 1,4 proc. złoty zyskał do waluty amerykańskiej.

Złoty w piątek umocnił się wobec głównych walut /fot. Shutterstock

Umocnienie się złotego

Skala umocnienia złotego wobec euro w piątek około godziny 17.10 wyniosła 0,63 proc., a euro było wyceniane na 4,46 zł. Dolar w tym czasie stracił 1,14 proc. o był wyceniany na 4,07 zł, a frank szwajcarski tracił 0,49 proc. i kosztował 4,58 zł.

W piątek ok. godz. 7.05 złoty umocnił się o 0,03 proc. wobec euro, do 4,48 zł; o 0,02 proc. względem dolara amerykańskiego, do 4,11 zł i o 0,11 proc. wobec franka szwajcarskiego, do 4,59 zł.