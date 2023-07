Polska waluta w poniedziałek około godziny 17 umacniała się wobec euro i dolara. Wycena amerykańskiej waluty spadła poniżej 4 zł.

W poniedziałek około godziny 17 euro wyceniane było na 4,40 zł po tym jak straciło do złotego 0,15 proc. Kurs dolara amerykańskiego obniżył się o 0,19 proc., co spowodowało zejście kursu tej waluty do 3,99 zł. Z kolei frank szwajcarski był wyceniany na 4,60 zł po umocnieniu się tej waluty o 0,09 proc.

W poniedziałek ok. godz. 7 euro wyceniano na 4,41 zł, dolara na 4,01 zł, a franka na 4,60 zł.