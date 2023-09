Biznes i technologie

Złoty w poniedziałek po południu stracił, najwięcej do dolara

Autor: PAP

Data: 25-09-2023, 17:13

W poniedziałek ok. godz. 17.05 złoty tracił do głównych walut, najwięcej do dolara amerykańskiego. Euro kosztowało 4,6 zł, dolar 4,35 zł, a frank szwajcarski 4,77 zł.