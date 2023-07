Biznes i technologie

Złoty w poniedziałek po południu traci do euro, zyskuje do dolara i franka

Autor: PAP

Data: 24-07-2023, 18:01

W poniedziałek ok. godz. 18.00 polska waluta traciła do euro, a zyskiwała do franka szwajcarskiego i dolara. Euro kosztowało 4,45 zł, dolar 4,02 zł, a frank szwajcarski ponad 4,63 zł.