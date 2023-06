W poniedziałek po południu złoty umocnił się do głównych walut - najbardziej do euro i franka szwajcarskiego. Wspólna waluta wyceniana była na 4,44 zł, dolar na nieco ponad 4 zł, a frank na 4,54 zł.

Złoty w poniedziałek o godz. 17.00 zyskiwał do euro blisko 0,4 proc., a wspólna waluta była wyceniana na 4,44 zł. Złoty umacniał się również do dolara amerykańskiego o 0,15 proc., który kosztował nieco ponad 4 zł. Frank szwajcarski osłabiał się do złotego o 0,46 proc. i był wyceniany na 4,54 zł.

W poniedziałek ok. 7.30 euro kosztowało 4,47 zł; dolar - 4,08 zł; franka szwajcarski - 4,57 zł.