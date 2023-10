Złoty w poniedziałek umocnił się do głównych walut. Euro ok. godz. 17 kosztowało 4,45 zł, dolar 4,19, a frank szwajcarski – 4,65 zł.

Złoty w poniedziałek umocnił się do głównych walut. Euro staniało o 0,2 proc. i ok. godz. 17 kosztowało 4,45 zł, dolar potaniał o prawie 0,6 proc. i ok. godz. 17 kosztował 4,19, a frank szwajcarski stracił ponad 0,7 proc. i kosztował 4,65 zł.

W piątek wieczorem euro kosztowało 4,26 zł, dolar - 4,21 zł, natomiast frank szwajcarski - 4,67 zł.