Biznes i technologie

Złoty w środę mocniejszy po decyzji RPP

Autor: PAP

Data: 04-10-2023, 18:12

Złoty w środę wieczorem umocnił się do głównych walut po decyzji RPP o obniżce stóp procentowych o 25 pkt. bazowych. W stosunku do euro złoty zdrożał o ponad 0,5 proc. a do dolara – o blisko 0,9 proc.