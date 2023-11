Polska waluta w środę ok. godz. 7.30 osłabiła się wobec euro o 0,02 proc., które było wyceniane na prawie 4,46 zł. Natomiast wobec dolara złoty stracił 0,12 proc. - za amerykańską walutę płacono 4,17 zł.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP

Jednocześnie złoty odrabiał straty wobec franka szwajcarskiego, wobec którego zyskiwał 0,02 proc. Około godz. 7.30 w środę frank kosztował 4,63 zł.

We wtorek ok. godz. 17.00 polska waluta osłabiała się wobec: euro o 0,08 proc., do blisko 4,46 zł; dolara amerykańskiego o 0,47 proc., do ponad 4,17 zł i franka szwajcarskiego o 0,29 proc., do prawie 4,64 zł.