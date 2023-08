Biznes i technologie

Złoty w środę słabszy do euro, mocniejszy do dolara

Autor: PAP

Data: 30-08-2023, 17:20

Złoty w środę osłabiał się o 0,05 proc. do euro, które ok. godz. 17 kosztowało niespełna 4,47 zł. Polska waluta zyskiwała za to ponad 0,3 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego, wycenianego na 4,09 zł, oraz do franka szwajcarskiego, który kosztował nieco ponad 4,66 zł.