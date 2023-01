Biznes i technologie

Złoty w środę zyskuje do dolata, traci w stosunku do euro

Autor: PAP

Data: 18-01-2023, 17:59

Złoty w środę po południu zyskuje do dolara, ale w stosunku do euro traci. Ok. godz. 17 kurs euro wynosił 4,7 zł.

Złoty w środę zyskuje do dolata, traci w stosunku do euro /fot. Shutterstock