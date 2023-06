Biznes i technologie

Złoty we wtorek nieco mocniejszy do euro, słabszy do dolara

Autor: PAP

Data: 20-06-2023, 17:15

Złoty we wtorek po południu zyskał nieco, bo mniej niż 0,05 proc., w stosunku do euro, które kosztowało blisko 4,45 zł. Polska waluta straciła natomiast do dolara.