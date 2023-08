Biznes i technologie

Złoty we wtorek po południu osłabił się do najważniejszych walut

Data: 08-08-2023, 17:24

Złoty we wtorek po godz. 17 tracił w stosunku do głównych walut. Euro drożało o ponad 0,8 proc., do blisko 4,46 zł. Dolar amerykański umacniał się o ponad 1,4 proc., do 4,07 zł. Cena franka szwajcarskiego zwyżkowała o ok. 1 proc., do ponad 4,65 zł.