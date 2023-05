Biznes i technologie

Złoty we wtorek po południu tracił do głównych walut

Autor: PAP

Data: 30-05-2023, 17:11

We wtorek ok. godz. 17.05 polska waluta traciła do euro, dolara i franka. Euro było wyceniane na 4,53 zł, dolar na 4,22 zł, a frank szwajcarski na 4,67 zł.