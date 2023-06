Polska waluta we wtorek po południu umocniła się wobec głównych walut. Euro kosztowało 4,43 zł, dolar amerykański - 4,05, a frank szwajcarski - 4,52.

Złoty ok. godz. 17.05 umocnił się do euro o ok. 0,01 proc. do 4,43 zł. najwięcej, bo 0,47 proc. polska waluta zyskała wobec franka szwajcarskiego, który był wyceniany na 4,52 zł.

Złoty po południu zyskał też do dolara (ok. 0,4 proc.), który był wyceniany na 4,05 zł.

